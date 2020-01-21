被封為「最美歐巴桑」的女星陳美鳳，近來竟登上了英國媒體，理由正是因為她美豔的外型，讓外國人驚嘆完全看不出來已經63歲，極致凍齡大法，不僅台灣人讚賞，連西方人也認證！

陳美鳳近來登上外媒《DailyMail》，報導中描述她自從贏得選美後，40年來始終維持不老美顏與不變的好身材，盛讚她是「台灣最火辣阿姨」，而陳美鳳也在臉書分享了該則報導，且不藏私分享自己的簡單生活與保養撇步。

陳美鳳大方分享凍齡的秘密，表示自己抗老有8招，例如喜歡泡湯「放鬆心情很重要，睡得好就是最好的美容」；睡覺時床頭會放保溫瓶，以備半夜醒來能補充水分；早餐吃得很簡單，若自煮湯品、煎肉會加薑，每天必吃一顆帶皮蘋果；每個禮拜固定時間運動；一年四季保持腳趾溫暖，夏天開冷氣穿短襪，冬天更是必穿襪，陳美鳳笑說如果不是大家一直提她已經63歲，其實已忘了自己那麼熟齡，「因為我的心態都還停留在3-40歲，我是不是很幼稚」。

(中時電子報)