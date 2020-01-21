中緬聯合聲明寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」，引起國民黨強烈反彈。對此，藍營立委賴士葆也贊成黨中央抗議作法，只是談到九二共識問題，賴士葆認為美中台都要回到九二共識內涵才對，不管資深媒體趙少康尖銳逼問，賴都還是跳針回應，此舉讓網注意到趙神色似乎呈現眼神死狀態。

大陸國家主席習近平日前赴緬甸訪問，並發布「中緬聯合聲明」，聲明中明確表示，「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」與過去使用的「台灣是中國不可分割的部分」完全不同，首度直接把台灣列入大陸。引發國民黨強烈不滿，發聲明首度開嗆，「不僅無法為台灣民眾接受，亦對兩岸關係毫無幫助，本黨深感遺憾！」

對於國民黨的聲明，賴士葆在政論節目《少康戰情室》上表示，國民黨發聲明抗議，他認為是對的，可是只用「遺憾」，他認為不夠，要再加「抗議」兩字才行，這是他要強調的第一點。接著，賴士葆強調「九二共識」問題，他認為日前總統蔡英文說兩岸的模糊空間不在了，但一中各表的九二共識就是維持一個模糊空間，可以讓兩岸「大家一起混」，有空間可以走下去，事實上從2008年開始，前總統馬英九的任期兩岸就是這樣交流，並創造商機等的機會。

此時，趙少康打斷賴士葆的話，問了一個問題，「如果大陸從現在開始像這樣子機調都改變了，請問國民黨要怎麼辦」？只見賴士葆開始跳針，回應聲明發出來了，當然用遺憾，他認為要再加個抗議嗎！就是說國民黨不能接受把台灣變成PRC（中華人民共和國）的一部分，台灣和大陸都是China（中國）的一部分，這一部分來講，還是要回到九二共識的內涵，請不要忘了，九二共識是當初美中台三方所達成的共識，如果有一方要片面改掉內容，將九二共識改成一國兩制，一樣要三方坐下來談！

這時攝影機鏡頭帶到趙少康去，只見趙少康似乎神色鐵青，呈現眼神死狀態。日前趙少康就在其主持的節目直言，這三四十年來，國民黨對大陸很好，那換來的結果就是大陸不承認中華民國的存在，國民黨唯一的寶貝就是中華民國，結果對岸不承認，請問這樣九二共識一中各表要如何存在？這種情形下，國民黨喊九二共識2.0、3.0都沒有用啊！國民黨現在要問對岸就是到底承不承認中華民國存在的事實，中華民國存在就是歷史的事實，如果對岸不正視中華民國的存在，那就是逼國民黨沒有選擇的餘地。

(中時電子報)