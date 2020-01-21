中國大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情疑似大爆發，連台灣也傳出疑似患者，國內疫苗廠從一月初接獲疾管署通知備料戒備之外，也正等待官方及相關研究單位確認關鍵的「蛋白基因組合」，即可展開疫苗製作及生產。

目前武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情也已擴及到鄰近的香港、泰國、日本、南韓等多國地區傳出病例，世界各國嚴陣以待防堵疫情擴散。

疾管署也指出，中國公布已新型冠狀病毒基因序列，將立即根據此序列建立病毒核酸快速檢測方法，檢驗時效可縮短至4小時。而國內疫苗大廠像是國光生技等，去年底即與疾管署連線並啟動緊急應變，生產線等各部門皆準備相關物料備戰中。

由於國光生技過去在H1N1大流行之際研發疫苗，已建立現有平台，目前就是等待疾管署、國衛院、中研院等相關研究單位，確認最關鍵導致生病蛋白基因組合，即可來研製可抑制病毒生長的增加人體免疫的疫苗，便可拿來製作疫苗。

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(中時電子報)