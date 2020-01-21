想要春節賞燈的民眾有福了，已舉辦40年的佛光山平安燈法會，成為南台灣人不可錯過的年度盛事，而今年顛覆以往，將走科技風，主辦單位會派出400台無人機表演長達15分鐘的高空燈光秀，配上招牌的「光照大千祈福活動暨提燈大會」煙火秀，為新的一年揭開璀璨序幕。

佛館主燈為「大米、小米迎新春」，「大米」高10公尺，手捧光明燈，鬍鬚會動，精彩可期。（圖／翻攝畫面）

佛光山自1980年至今，每年都在初一開始舉行為期一個月的平安燈法會，「佛光山2020年春節平安燈法會」佛館主燈為「大米、小米迎新春」，「大米」高10公尺，手捧光明燈，鬍鬚會動。今年佛館還布置熊貓、長頸鹿等「吉祥家族」動物，這些裝置藝術都能動，增添賞燈樂趣，相當適合一家大小走訪。

今年佛館還布置熊貓、長頸鹿等「吉祥家族」動物，這些裝置藝術都能動，增添賞燈樂趣，相當適合一家大小走訪。（圖／翻攝畫面）

今年最特別的是從 1月25日到30日，每晚8點半會有400台無人機表演，15分鐘點亮大雄寶殿夜空，另外也透過AI智慧螢幕引領大家走一趟佛國之旅，以互動光雕呈現華藏世界。

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(中時電子報)