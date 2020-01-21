大家是否還記得，紐約洋基「翹臀隊長」基特（Derek Jeter）在大聯盟生涯最終戰敲出一支再見安打，那個畫面相信令許多人永生難忘，但又有誰知道，當年被基特敲出最後一擊的投手米克（Evan Meek），自從那天後就再也沒有升上大聯盟，最後還成了朝九晚五的上班族。

2014年9月25日，基特生涯最終戰在洋基球場面對巴爾的摩金鶯，洋基8局打完仍保有5-2領先，眼看勝券在握，但當時的後援投手羅伯森（David Robertson）卻搞砸比賽，接連被敲出2發全壘打，金鶯追平戰局，比賽也就這樣進行到9局下半。

最後一個半局，金鶯教頭休瓦特（Buck Showalter）選擇推出米克，米克一上場先是被敲出一支安打，隨後洋基跑者靠著犧牲觸擊上到二壘，最後輪到基特打擊，在得點圈有跑者的情況下，基特打出一支右半邊的穿越再見安打，最後洋基贏得勝利，也為基特的生涯最終役畫下完美句點。

事隔多年，《紐約郵報》（New York Post）也在近期報導當年的小故事，原來那場比賽不僅是基特的生涯最終戰，也是米克的大聯盟最後一場登板；那場比賽打完後，大聯盟例行賽也跟著告一段落，而米克下個賽季因為右肩受傷，表現連帶受影響，之後他分別在小聯盟、韓國職棒打過球，輾轉到了大西洋聯盟，最後在2016年決定退休。

現年36歲的米克，卸下球員身分後當起了上班族，有2個小孩的他目前在一間能源公司上班；回憶起當年基特的最後一擊，米克說：「那是最令人難以置信的一刻，我可以告訴你我不希望因為這樣被記住，但棒球是一個非常巨大的東西，能成為其中一份子真的很酷。」

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(中時電子報)