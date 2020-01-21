迎接春節的到來，和泰汽車(2207)旗下的iRent共享機車即日起推出業界最強優惠。iRent機車因應龐大共享交通需求，在農曆年後也將進入桃園，服務橫跨六都，成為服務縣市最廣的營運業者。
為了讓返鄉民眾能體驗「機車版iRent」路邊租還的服務，iRent共享機車，不但春節期間不漲價，即日起租機車只要10元(前6分鐘)，以因應民眾春節期間返鄉臨時代步之需求。下載iRent APP搜尋最近的車輛，24小時都可以輕鬆成行。
隨著台灣電動機車普及，以及共享交通工具風氣形成，繼Ubike順利推動後，在較長距離的移動或時間較趕的情況上，共享機車成為另一個選擇。
共享運具服務也可以結合許多行業運用，像是美食外送、快遞業者、代駕業者等都是共享機車的合作對象。另外，針對私人企業或公務機關，也可透過iRent共享機車服務，取代原公務機車的購置。
(時報資訊)
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