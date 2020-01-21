隔夜美股休市，市場缺乏題材帶動，但受到武漢肺炎疫情擴散影響，以及投資人在農曆新年假期前將近來獲利落袋為安，周二香港恆生指數開跌1.2%，為28449.38點。國企股(H股)開跌1.04%，為11214.19點。

藍籌股大跌，申洲國際跌4.74%，中海油跌3.75%，長實集團跌2.95%。酒店娛樂、農業產品和半導體類股均跌逾2%，表現最疲弱。騰訊遭董座馬化騰減持，股價開跌0.25%。

(時報資訊)