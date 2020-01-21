資策會產業情報研究所(MIC)連續五年進行《行動支付消費者調查》，根據2019下半年大調查，台灣行動支付用戶已達六成，用戶最常使用的行動支付品牌，前三名依序為Line Pay、街口支付與Apple Pay。針對前五大使用場域，依序為「超商」、「量販店」、「超級市場」、「連鎖餐飲」與「網路商店」，資深產業分析師胡自立指出，前三大最具成長潛力的場域依序為「交通運輸」、「連鎖商店」與「繳費」，三者用戶滲透率在2019年皆成長一成左右，2020年仍需持續關注其成長趨勢。

針對用戶的行動支付品牌偏好排名，可發現首度有通路自有品牌擠進前五大。根據資策會MIC調查，2019年用戶曾使用的前五名行動支付，依序為「Line Pay(59.6%)」、「街口支付(40.7%)」、「PX Pay(32.6%)」、「台灣Pay(27.3%)」、「Apple Pay(25.3%)」與全家「FamiPay(25.3%)」。分開以用戶偏好的「通用型(不限通路)」與「限定型(限定通路的商家自有品牌)」品牌來各自排名，可發現前三名通用型依序為「Line Pay」、「街口支付」與「台灣Pay」，至於前三名限定型，則依序為全聯「PX Pay」、全家「FamiPay」與7-11「OPEN錢包(17.7%)」。

資策會MIC指出，「熟齡族」使用行動支付的熱度在2019年竄升，有高達77.6%的46~55歲「熟齡族」曾使用行動支付，較2018年成長31.2%，成長幅度為全年齡層最高。觀測不同年齡層用戶最常使用的一款行動支付，除了26~35歲族群最常使用街口支付以外，其他年齡層皆最常使用Line Pay，不過街口支付也在18~25歲與36~45歲年輕族群取得第二名。特別的是，PX Pay成為46~65歲熟齡族第二大常用方案，資深產業分析師胡自立表示，過去半年全聯推出自家方案PX Pay，成功在熟齡族用戶中擴散，其他有意仿效的業者，建議先掌握自己客群年齡層等多方屬性，才能評估是否可能與主流通用品牌搶客，甚至評估是否須投入足夠資源，才能超越現有優勢通路自有方案。

「積極用戶」為資策會MIC觀測行動支付消費者行為的另一重要指標，根據調查，三個月內曾使用行動支付的「積極用戶」在2019年高速飆升，從2018年的57.3%成長至2019年69.4%，資深產業分析師胡自立強調，可看到積極用戶的消費頻率、均消金額與高消比例皆較2018年有所增加，另外也可觀察到，18~25歲年輕族群有82.7%曾在近三個月內使用行動支付，26~35歲族群則有70.9%，雙雙展現高積極度，也顯示出年輕族群仍引領目前行動支付市場。

資策會MIC調查顯示，部分主流業者用戶滲透率仍持續被通路自有品牌分散中，使用三款以內的用戶比例，從2017年的94.4%下降至2019年的80.3%。資深產業分析師胡自立認為，2018年限定型品牌用戶滲透率加總僅5.1%，2019年如全聯、全家、家樂福與7-11用戶滲透率總和已上升到14.0%，不過用戶滲透率的瓜分態勢將逐漸趨緩，穩定集中於主流品牌，資深產業分析師胡自立指出，隨著通用型品牌功能與支援通路重疊性變高，也墊高了後繼者進入與發展門檻，除此，多數大型通路集團皆已推出限定型品牌，布局朝向異業結盟，共享彼此會員、點數與旗下通路發展，降低了用戶必須安裝新方案才能使用的必要性。未來多數用戶使用型態將同時保有通用型與優勢通路品牌，推估常用款數將在五款左右。

根據資策會MIC調查，消費者對行動支付的依賴度與偏好度都在持續上升中。資策會MIC表示，較常使用行動支付進行付費的消費者，從2018年43.8%增至2019下半年的52.8%，且消費者對於實體卡片與行動支付的偏好度差距也持續縮小，可觀察到當店家提供多元付費管道時，已有32.2%消費者首選行動支付，仍小輸實體信用卡的41.9%，但差距從2019上半年14.9%，已縮小至2019下半年的9.7%。另外，首選現金則下降到17.2%，而實體電子票證則為7.9%。

(時報資訊)