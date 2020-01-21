經濟部國際貿易局與外貿協會將共同籌組參展團，於2020年1月29日至2月2日於紐倫堡展覽中心，第46次帶領我商前進全球規模最大玩具展「紐倫堡玩具展（Spielwarenmesse）」。共計17家廠商攜手，使用近300平方公尺攤位，以台灣館形式展出。展出項目涵蓋電動童車及腳踏車、學童桌椅、紙牌和紙製玩具、電子積木、紓壓玩具等各類玩具，一同爭取國際玩具市場商機。

2019年台灣玩具出口值達4.57億美元，雖較2018年微幅下降4個百分比，其中紙牌遊戲及騎乘玩具出口成長表現亮眼，平均有近15%成長幅度。2018年受到國際玩具通路商巨擘「玩具反斗城」倒閉的影響，全球玩具市場銷售額成長趨緩，總體銷售額於2018年達到904億美元，相較2017年僅成長一個百分點。然而，消費者需求並未因此減少，反而凸顯玩具產業通路布局的重要性。數位化及未來的玩具銷售將更著重於電子商務的布局。

德國紐倫堡玩具展今年邁入第71個年頭，佔地面積達17萬平方公尺，使用超過18個展館，產品展區涵蓋12個類別，展出超過100萬種產品，是玩具產業指標性大展。主辦單位表示，融合趣味的科技玩具將成為趨勢。2019年紐倫堡玩具展有來自全球68國將近2,900家參展商與會，其中計有68家台灣玩具業者參與。

(時報資訊)