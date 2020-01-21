台中市政府行動市政會議21日到台中東區公所舉行，會議一開始，台中市長盧秀燕針對中央環評通過中火要新增兩部燃氣機組，沈痛也高分貝表達抗議，怒斥中央在過年前給中部人黑色夢靨，我們不會妥協，我們會繼續奮鬥。

會議一開始，盧秀燕就表示，就在過年以前中央政府沒有給中部人新年禮物，卻給我們一個黑色的夢靨。昨天，行政院環保署召開環境影響評估審查大會，會中只有一個案子，就是台電要在台中火力發電廠現有的十部燃煤機組之外，再增設兩部燃氣發電機組。

中火現有十部燃煤機組，已經是全國最大的發電廠，再加上這兩部機組的話時，中火將成為全世界最大的火力發電廠，而對中央政府中火機組只增不減的決定，我們絕對不能夠接受。

她也強調，雖然當天中部三個縣市都派代表出席表達強烈的主張，如果中央一定要增加二部燃氣機組的換柱，必須除役、拆除四部燃煤老舊機組，也就是汰舊換新，遺憾的是，中央政府仍然為所欲為，一意孤行，決定就是要一部都不拆。

盧秀燕說，我們主張中火機組要汰舊換新是有科學根據的，中火新增建二部燃氣機組裝置容量各為135萬千瓦，合計260萬千瓦，大概是現有二燃煤機組4.7部，換句話說，也就是拆掉四部老舊機組全部淘汰，中火加了兩部機組還能夠多40萬千瓦發電量。

她也強調，台中市是盆地，中部地區因為中央山脈的阻擋，使得汙染沒有辦法擴散，就環境而言，中部地區是全國最不適合設立火力發電廠或是機組的地方。但是中央完全漠視這樣的地理環境限制和困難，仍然要在中火增加兩部機組令人憤怒。

盧秀燕說，中火是台中市最大的單一固定污染源，面對嚴重的空汙，地方政府整治才略有成效，中央政府卻在此時不顧民意，蠻橫的要再加二部機組，我們表示強烈的抗議。她也強調，為了中部人的健康和環境，希望中央政府回頭是岸，即時踩煞車不要擴建，不要踐踏中部人的健康，也不要把中部人置身在空汙的毒氣室，我們不會妥協，會繼續奮鬥。

(中時 )