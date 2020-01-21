吃藥可控制？小燈泡凶手王景玉3度逃死 10:062020/01/21 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 3歲女童小燈泡命案，準立委、小燈泡媽媽王婉諭在法庭上淚崩，她希望法官將凶手王景玉判死。高院更一審今判王男無期徒刑。可上訴。 2016年3月28日，王男在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀 致死，一審將他判處無期徒刑。去年小燈泡爸爸到高院出庭時，期盼 王男判死，但高院認定王殺人受思覺失調症影響，減刑後判處無期徒刑，上訴最高法院，遭撤銷發回。 (中時 ) #小燈泡 #王景玉 #無期徒刑 #高院 #凶手 #思覺失調 #王婉諭 也許您會感興趣 推薦閱讀 復合不成持刀砍死女直播主 渣男判無期 11:082020/01/17 社會 殺死直播主女友案3審定讞 廖宴霆被判無期徒刑 14:332020/01/17 社會 「最殘忍戀童癖犯」疑遭獄友私刑慘死 18:372020/01/17 國際 學測自然科不難 省電燈泡、豆漿都入題 18:252020/01/18 生活 站哨拆軍車零件 陸軍航特部士官判刑3月 10:012020/01/19 社會 揪眾酒店尋仇開14槍3人重傷 判逾6年徒刑 19:552020/01/19 社會 小燈泡媽哭求法官將凶手判死 法院明宣判 09:002020/01/20 社會 冷血溺殺2命6度判死 最高法院今開庭審 09:082020/01/20 社會 刑法修正 彰化首例聚眾鬥毆案8人被逮 16:212020/01/20 社會 上萬車手獲輕判 電信詐騙抓不完 04:102020/01/21 社會新聞 社會熱門新聞 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 獨》陸軍中士離奇燒死車內成焦屍 檢警封鎖調查 - 社會 虎頭山掩埋場深夜大火 火光直衝天際 - 社會 台中老漢推車哥現身 找不到旅館當街直上酒店女 - 社會 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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