3歲女童小燈泡命案，準立委、小燈泡媽媽王婉諭在法庭上淚崩，她希望法官將凶手王景玉判死。高院更一審今判王男無期徒刑。可上訴。

2016年3月28日，王男在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀 致死，一審將他判處無期徒刑。去年小燈泡爸爸到高院出庭時，期盼 王男判死，但高院認定王殺人受思覺失調症影響，減刑後判處無期徒刑，上訴最高法院，遭撤銷發回。

(中時 )