高雄市長韓國瑜總統大選失利，也面臨罷免危機。有消息指出，除此之外還有國民黨員與支持者連署，要求開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍，並列出「三大罪狀」，表示應該將他們開除，以團結國民黨抵禦造假攻擊。

「藍白拖的逆襲」臉書粉絲頁日前發文表示，由粉專發起連署，要求開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍。粉專小編列出三大罪狀，指國民黨內基層黨員見解與民情，往往與「活躍於媒體之從政黨員」嚴重脫節，導致「某些黨員」假借代表民意，實際上確是為了自己個人或背後勢力謀劃政治目的，甚至還「遙控黨中央滿足其私慾」。

小編指出，2018至2020年間，這種情況最為嚴重，累積下來的惡果就是2020年國民黨無法重返執政、立委席次不過半；其中威脅、攻擊、不實指控羞辱黨中央與黨主席最嚴重的人，就是韓國瑜、羅智強、游淑慧，所以發起連署要開除3人黨籍，以重整黨紀、還受辱黨員公道、團結國民黨抵禦造假攻擊。

挺藍粉專發起連署，並詳細列出理由。（圖／藍白拖的逆襲臉書）

粉專列韓國瑜、羅智強、游淑慧應被開除黨籍之理由全文:

1. 韓國瑜

2019年4月23日韓國瑜五點聲明，指控黨中央權貴密室協商，藍營庶民與權貴的戰爭因而被引發。

2019年數次惡意誣指攻擊馬前總統。

2019年至2020年初之總統立委選戰，竟然公開為花蓮無黨籍傅崑萁助選，視黨提名之黃啟嘉為無物，嚴重破壞我黨花蓮選情。

其他罪行，罄竹難書。

2. 羅智強與游淑慧:

此二人為2020年1月12日參與連署之代表人物，此二人惡意汙蔑前黨主席吳敦義與黨員同志吳斯懷。吳前主席功在黨國，其從政生涯政績與官箴皆無懈可擊，任職黨主席期間月月借款支撐黨務且於2018年率全黨大勝；退將吳斯懷於前往大陸地區期間屢屢表述中華民國，從未損傷國格。羅、游二人不思為優秀從政黨員辯護、支持，竟率眾採用「民進黨之汙衊造假」觀點攻擊吳斯懷與功在黨國的吳前主席。

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(中時電子報)