太平警分局深入傳統市場、大賣場等人潮聚集的場所實施犯罪預防與交通安全宣導，20日一大早由警分局副分局長張添勝帶著預防犯罪宣導團前往中山路傳統市場採街向婆婆媽媽們宣導。（台中太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

連假前採買年貨高峰時段，不但婆媽逛市場，連警察大頭娃娃也來逛市場，台中市太平警分局為進行防(搶)竊、反詐騙、防制酒駕宣導，警方用心推出Q版警察大頭娃娃一同前往轄內中山路傳統市場內掃街，並製作近200份鼠年刮刮樂卡及福袋，人人有獎，內有反光霹靂包、犯罪預防小飾品，犯罪預防宣導品等方式以增添喜氣，熱情的民眾搶答踴躍，無形中拉近警民距離。

太平警分局別出心裁以不一樣的方式深入傳統市場、大賣場等人潮聚集的場所實施犯罪預防與交通安全宣導，20日一大早由警分局副分局長張添勝帶著預防犯罪宣導團前往中山路傳統市場採街向婆婆媽媽們宣導，警方特別推出Q版警察大頭娃娃，還有志工大姐甚至連警眷們也一同共襄盛舉，並由他們的小朋友裝扮成超萌又可愛的小小警察，天真無邪的模樣，格外惹人喜愛，預防犯罪宣導團除分享喜氣洋洋外，還有特製鼠年刮刮樂卡及福袋，成功吸引往來民眾的目光，小朋友們更是覺得新奇有趣，都紛紛上前跟大頭娃娃合照並熱情擊掌互動。

太平警方表示，隨著「109年加強重要節日安全維護工作」到來，年節期間民眾在採買年貨時，要多注意自己財物，例如將背包斜揹置於胸前，貴重財物不放汽、機車置物箱，此外，春節期間也可向警方申請護鈔服務，其次，若接獲陌生來電談到錢或是帳戶，應多利用165反詐騙專線查證，避免遭受到詐騙造成財物損失，更提醒大家年節飲宴多，更應注意行車安全，多一份耐心、少一分事故，也切莫因「酒後駕車」而釀成悲劇。

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(中時 )