大陸A股三大股指21日上午開盤後持續低迷，滬指現跌0.8％，深成指跌0.78％，創業板指跌0.2％。

受到武漢新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）疫情影響，航空股延續弱勢，華夏航空、上海機場等個股紛紛下挫；而生物醫藥板塊則延續強勢，掀漲停潮，包括醫療器械、抗癌、基因檢測等醫藥股皆大漲。

另外，北向資金持續維持淨流出逾20億元；其中，滬股通淨流出近12億。

(旺報 )

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