中東情勢緊張支撐，周一倫敦原油期貨收漲；因中東地緣政局不穩，伊拉克和利比亞相繼傳出油田也被迫關閉，原油供應面臨風險，提振多頭士氣，進一步支撐油價。 據了解，因抗議活動愈演愈烈，伊拉克Al Ahdab油田被迫關閉，該油田日均產量為7萬桶；另外，因一條重要輸油管被關，利比亞兩大油田也被迫關閉。

倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收漲0.35美元，或0.54%，報65.20美元/桶，而美國原油期貨因馬丁路德金紀念日休市。(商品行情網)

(時報資訊)