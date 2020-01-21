《國際油價》中東情勢緊張支撐，周一倫敦原油期貨收漲 10:172020/01/21 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中東情勢緊張支撐，周一倫敦原油期貨收漲；因中東地緣政局不穩，伊拉克和利比亞相繼傳出油田也被迫關閉，原油供應面臨風險，提振多頭士氣，進一步支撐油價。 據了解，因抗議活動愈演愈烈，伊拉克Al Ahdab油田被迫關閉，該油田日均產量為7萬桶；另外，因一條重要輸油管被關，利比亞兩大油田也被迫關閉。 倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收漲0.35美元，或0.54%，報65.20美元/桶，而美國原油期貨因馬丁路德金紀念日休市。(商品行情網) (時報資訊) #支撐 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》利多消息推升，周四國際原油期貨收揚 11:172020/01/17 財經 《日股》日經225指數收漲0.45％，創1個月新高 15:412020/01/17 財經 《韓股》缺題材帶動，韓股小漲0.11％ 16:152020/01/17 財經 《港股》陸經濟數據意外好，恆指收漲0.6％ 16:492020/01/17 財經 蔡英文推特轉發LSE恭賀文 「亮點」在「博士」 13:522020/01/18 政治 港口封加上油田關閉 利比亞油產幾近全面停擺 09:022020/01/20 財經 《國際油價》需求前景擔憂，上周五國際原油期貨微漲 10:042020/01/20 財經 《日股》美股創新高，日經指數早盤收漲0.25％ 11:272020/01/20 財經 《日股》日經指數收漲0.18％，登15月新高 15:412020/01/20 財經 《韓股》韓股收漲0.54％，製藥口罩股飆升 15:582020/01/20 財經 財經熱門新聞 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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