連鎖餐飲集團王品看準台灣鍋物市場發展潛力，籌備朝吃到飽方向規畫的新品牌「和牛涮」，首店將落腳台北東區、與集團旗下「享鴨」比鄰的街邊複合店。（記者林資傑攝）

連鎖餐飲集團王品（2727）以垂直模式發展集團品牌，看準台灣鍋物市場發展潛力，積極籌備朝吃到飽方向規畫的新品牌「和牛涮」，首店將落腳台北東區、與集團旗下「享鴨」比鄰的街邊複合店，目前預計2月8日展開試營運、3月正式開幕迎賓。

火鍋向來為台灣民眾最愛的餐飲品類，在市場百花齊放的激烈競爭下，近2年仍持續成長，加計涮涮鍋、麻辣鍋後的整體年產值高達近300億元。同時，發展一度沉寂的「吃到飽」業態，在聚焦主題化、特色化升級後，近2年捲土重來、聲勢再度崛起。

王品近年以垂直或水平模式發展集團品牌，旗下已有青花驕、聚、石二鍋及12MINI等樣態、定價各異的4個火鍋品牌。此次研擬推出火鍋新品牌「和牛涮」，便是看準火鍋市場仍具發展潛力，進一步搶攻鍋物市場商機。

據了解，「和牛涮」主打和牛涮涮鍋、研擬朝「吃到飽」方向規畫，整體菜單及客單價則尚未拍板定案。不過，首店已確定進駐台北市東區商圈的集團街邊複合店，與泛中餐品牌「享鴨」比鄰，該店址原為集團的「聚」北海道昆布鍋，目前正進行裝修中。

王品台灣事業群執行長李森斌先前透露，今年規畫在台灣開出3個新品牌，「和牛涮」預期將成為首發新品牌。按目前規畫進展，「和牛涮」預計於年後的2月8日起展開試營運，並祭出至2月底2人同行8折、4人同行7折的搶先體驗優惠。

王品2019年自結合併營收162.31億元，年減0.17％，其中台灣事業群97.9億元，年增4.76％。中國大陸事業群64.4億元，年減6.84％。展望今年，集團對兩岸事業群營運審慎樂觀，預期台灣業績可望持續成長，中國大陸則力拚營收持穩、獲利成長。

(時報資訊)