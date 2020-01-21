農曆春節假期即將到來，不少人利用假期時間旅遊或是拜託親友，社區的治安管理成為一件很重要的事情，景文保全公司董事長郭紀子建議，管委會應加強保全巡邏之外、住戶自已外出前也應該進行自主檢查等，才能快樂安心出遊，就算人不在家照樣可以很放心。

對於管理委員會而言，盡可能掌握住戶舉家外出或家有老人、小孩單獨留住情形，加強保全人員對於這類住戶住家的巡邏與紀錄。住戶也應該盡量將相關資訊告知社區管理人員，尤其要留下緊急聯絡人與電話。郭紀子說，管理委員會可以召開社區治安會議，加強治安宣導與防患未然的措施落實，可以製作「住家安全自我檢測表」提供住戶使用。

另外，組職社區熱心住戶守望相助，成立守望相助隊，以巡邏、守望或其他方式，協助社區安全維護工作，並檢查門禁系統、監控系統、緊急救助與感應系統、消防系統等安全管理設備是否運作正常。郭紀子直指，可以強化警民關係與連線合作，可以邀請轄區警察機關派員進行預防犯罪宣導，提供防盜、防詐騙、防家暴等最新訊息，倡導犯罪預防、從民眾自身做起的觀念。

郭紀子說，管理委員會關懷訪視社區高風險及暴力危機家庭，提供弱勢家庭相關扶助資訊並協助取得相關資源。另外，善待社區保全與物業管理人員，以台灣社會的人情世故，春節期間體現人情溫暖的小小紅包或禮物的恩惠性給予，對於工時長、薪資低的為社區服務的工作同仁來說，是一種特別的肯定與鼓勵，有利於加強他們的責任心，調動其工作熱誠。

郭紀子特別提醒，住戶外出前，應對住家安全進行自主檢查，包括：門、窗是否都緊閉上鎖，窗簾是否拉嚴，電燈、電器尤其是除濕機是否關閉或拔除插頭，建物週邊或防火巷光線不足處是否裝設有感應式照明設備，頂樓出入口是否裝有防火門由外無法入侵，防火暗巷是否不容易被攀爬，貴重物品、現金等是否已放置妥當，避免把鑰匙藏在屋外特定地點，全家出門是否已安排寵物的飲食及安全，離開家門時測試警報系統，旅行時將行程留給友人、親戚或社區管理單位等等。

(時報資訊)