聯強國際(2347)近年切入智慧家庭領域，大力擴展智能生活家電產品代理銷售，2019年挾旗下「通達智能」的到府安裝維修服務優勢，積極進軍超商及超市等通路，近一年來銷售成績亮眼，不僅冰箱、電視、洗衣機等傳統家電在超商與超市熱銷，去年第四季，掃地機器人即熱賣上萬台。

看好便利商店全台超過1.1萬家門市、貼近消費者生活圈的優勢，聯強國際表示，2020年將持續擴大與超商與超市通路合作，主推智能生活家電。

著眼於貼近消費者的生活圈，聯強國際近年來新拓展的通路，包含中華電信、台灣大哥大、亞太電信等門市、兩大超商龍頭以及全台最大連鎖超市全聯，其中以超商銷售生活家電的成績最為亮眼。

聯強國際指出，尤其是ECOVACS科沃斯掃地機器人在全台超商銷售熱度超乎預期，甚至有門市擔心消費者買不到，以大量備貨因應。2019年全年在電信、超市、超商等通路，包括掃地機器人、吹風機等生活家電銷售近2萬台；其他大型家電產品如液晶電視、冰箱、洗衣機、空調等，銷售量可達6,000台。

過去包括超市、超商等通路，較少切入大型家電銷售。聯強國際近年成功切入智能生活家電代理銷售，且旗下的通達智能運籌公司挾著專業配送與到宅安裝維修，包括Sharp全系列家電、安麗淨水器、Bosch等高檔家電等，都是委由通達運籌協助到宅安裝服務，包攬超商接單之後的一條龍服務。

(時報資訊)