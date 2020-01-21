新北環狀線 31日下午2時正式通車 10:312020/01/21 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北環狀線訂於 31日正式通車。（資料照／葉德正新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北環狀線免費試乘數日，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲21日宣布，將在31日上午十點，於新北環狀線十四張捷運站辦理通車典禮，通車典禮當日上午不對外開放試乘，下午2點起正式營運，且有一個月免費營運期，3月1日開始正式收費。 新北市捷運工程局表示，市府持續推動三環六線捷運建設，整體路網一步一步的完成後，有助於串聯新北市境內各個發展核心，提供新北市民安全、便捷、經濟及創新的大眾交通運輸服務，並減少私人運具，改善生活環境品質，宜居生活品質。 (中時 ) #新北 #新北市 #環狀線 #生活 #捷運 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北環狀線 19日免費試乘 02:252020/01/17 財經要聞 新北捷運環狀線 19日起免費試乘 02:262020/01/17 生活新聞 新北5鼠小提燈 向手機借光 02:262020/01/17 地方新聞 新北近半古蹟 災害應變力不足 02:262020/01/17 地方新聞 新北環狀線19日試乘 最快本月底辦通車典禮 12:082020/01/17 政治 年前北部地區現低溫 新北提醒保暖好過冬 13:562020/01/17 社會 金山活動中心 2024移交新北運用 04:102020/01/18 地方新聞 精挑玩樂重頭戲 環狀線趴趴走 04:102020/01/18 時尚消費 新莊到板橋5分鐘！新北環狀線今起免費試乘 10:082020/01/19 生活 新北環狀線免費試乘首日 人潮踴躍單日運量逾5萬5000人 17:132020/01/19 生活 生活熱門新聞 鼠年運勢出爐 這3生肖財運大旺 - 生活 急診疑有武漢肺炎案例 新竹馬偕公告「入院必戴口罩」 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 命理師揭過年7大禁忌 做了這件事恐破財 - 生活 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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