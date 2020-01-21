新北環狀線免費試乘數日，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲21日宣布，將在31日上午十點，於新北環狀線十四張捷運站辦理通車典禮，通車典禮當日上午不對外開放試乘，下午2點起正式營運，且有一個月免費營運期，3月1日開始正式收費。

新北市捷運工程局表示，市府持續推動三環六線捷運建設，整體路網一步一步的完成後，有助於串聯新北市境內各個發展核心，提供新北市民安全、便捷、經濟及創新的大眾交通運輸服務，並減少私人運具，改善生活環境品質，宜居生活品質。

(中時 )