一張新竹馬偕醫院貼上疑似有武漢肺炎案例的公告，讓同為新竹馬偕醫院急診外科主任的白永嘉醫師特別有感，他在臉書上寫出自己的心聲，感嘆想起當年SARS醫護人員、患者所經歷的一切，白永嘉認為武漢肺炎已經散播開，旅遊史不能再侷限於武漢，呼籲只要是從大陸返台的民眾，坐飛機時就需要全程配戴口罩，並且不能隱瞞旅遊史，才能預防台灣疫情爆發。

鄒瑋倫中醫師表示，武漢肺炎的新型冠狀病毒目前資訊尚不夠多，所以無法得知具體如何因應，但主要是侵襲呼吸道，當病毒經過呼吸道時，如果呼吸道濕潤就會「滑」過呼吸道，再被人體內的蛋白質、免疫細胞消滅，相反來說，如果呼吸道太過乾燥，就會「黏住」病毒，並由黏膜進入體內遭到感染，所以多喝水保持呼吸道濕潤是一個預防的關鍵，同時也不要吃太多麻辣火鍋、羊肉爐等，都會使得呼吸道乾燥，而增加罹病機率。

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(中時電子報)