YouTuber蔡阿嘎近日動了「近視雷射」手術，並將過程全部紀錄PO上網；有眼尖網友就發現，平常嘻嘻哈哈的蔡阿嘎臉非常僵硬，看起來好像很恐懼，表情嚴肅。對此，蔡阿嘎透露，人生活到36歲，第一次進手術房開刀，過程中有幾秒的時間看不見。

蔡阿嘎表示，近視大約500度，想了很久終於下定決心去動手術，現在科技真的很進步，做完隔天視力就1.5了，且經過一個多月後沒有什麼後遺症，不用戴眼鏡真的很方便。

影片中可以看見，二伯陪在蔡阿嘎的身邊，2人有說有笑，蔡阿嘎還說，「小朋友都生了，有什麼好緊張。」不過下秒馬上張大嘴巴、全身上下發抖，當護理人員消毒時神情還變嚴肅。這一幕讓粉絲全笑翻，紛紛調侃「我還以為你要結紮了哈哈」、「整個臉青筍筍」。

術後蔡阿嘎分享，手術過程大概10分鐘而已，因為有麻醉、沒有痛感，但有幾秒的時間會全黑看不到；之後所有活動一切正常，除了睡醒時眼睛會一點點乾，建議有想做的朋友，可以先去給醫生檢查諮詢，因為也不是每個人都適合做雷射，「每個人的的體質不同，手術狀況也會不同喔。」

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(中時電子報)