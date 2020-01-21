國民黨大選慘敗，原黨主席吳敦義辭職將舉行主席補選。國民黨主席參選人張亞中今日上午於國民黨黨部召開記者會，呼籲國民黨廢除參選黨主席者需曾任中央委員或中評委的限制，因為黨主席如果永遠只能在這些既有權力的小圈圈中產生，國民黨如何改革重生？

張亞中指出，國民黨日前公布黨主席補選兩條件：一是必須在1月17日至2月3日，兩個星期內完成黨員連署。然而扣除其中一個星期不上班的年假，只剩下一個星期的時間連署所需要的約一萬四千名黨員。看來，各參選人如果難以找到黨員親簽，只有用抄名冊的方式才能完成，這是違法的。另外，國民黨中央又不提供黨員名冊，因此若非是曾經擔任過各地方主委或黨內重要職務者，不知黨員聯絡地址電話，如何能夠進行黨員連署？

此外張亞中表示，黨主席補選的另一個框框限制，是必須曾經是中央委員或中評委員小圈圈內的人。這是為參選資格築起的高牆，讓社會上各界優秀黨員沒有資格參選。黨主席如果永遠只能在這些既有權力的小圈圈中產生，國民黨如何改革重生？國民黨今天慘敗至比，這些權力小圈圈的人不也是該負責的嗎？怎麼反而成為參選的條件呢？

在記者會中，張亞中也公佈他給代理黨主席林榮德及秘書長曾銘宗的公開信，詳細說明此次補選主席方式會給國民黨帶來的傷害，希望黨中央能夠亡羊補牢。他也提出代理黨主席應有的選舉方式的建議，包括任何黨員都可參選、取消連署制、採取兩輪決選制與網路投票，希望國民黨能夠從善如流，儘快修改規定，讓更多優秀人才能參選。

(中時 )