大陸武漢肺炎持續延燒，爆發至今已傳出218名病患確診，大陸境內也傳出有14名醫護人員遭到感染。近日一名武漢防疫醫生便在微博透露心聲，表示自己雖然站在第一線，但其實內心還是很害怕，希望偶像朱一龍能留言給他打打氣，也沒想到他的願望成真了，朱一龍不久後便在貼文下方留言：「加油，辛苦了。」讓不少粉絲看到後心都暖了起來。

大陸一名網友近日在微博表示，作為一名武漢一線醫生，他接到醫院通知要大家取消休假，並24小時待命，儘管在此之前他已有心理準備要打這場仗、對抗這次的新型肺炎，但眼看農曆新年將至，他打電話回家聽到孩子關心：「你給我們買了口罩，你自己也要戴好啊，不要傳染了，要多吃飯身體好，等你回來我們再吃一次年夜飯。」此時他不禁潸然淚下。

聽到孩子的耳提面命，他眼眶全濕了，然而，面對眼前如此巨大的挑戰，他希望能聽到偶像朱一龍為自己打打氣，他繼續打道：「朱一龍，龍哥，可不可以給我一點鼓勵呀，其實我也很害怕，但我必須裝作成熟的樣子衝在一線，給患者活下去的希望。」

貼文發布不久，沒想到真的釣出朱一龍本人回覆，「加油，辛苦了，一定要保護好自己，才能幫助更多的人。」而這篇貼文也在短時間內獲得將近40萬人按讚，也有5萬多人轉發為他打氣加油。

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(中時電子報)