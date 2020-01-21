國民黨在此2020總統大選輸給民進黨，蔡英文順利連任，對於敗選，資深媒體人黃暐瀚今專訪國民黨中央委員連勝文，探究大敗原因。連勝文指出，民進黨這次藉由「香港反送中」事件操作危機感，讓國民黨疲於應付。雖然這招很爛，但傳播的效果卻非常顯著。並分析若換其他人來選的勝選的可能。

黃暐瀚今21日在《POP撞新聞》專訪連勝文，討論國民黨敗選及黨主席補選議題。連勝文說，現在的社群網站傳播的速度讓人難以想像。他舉香港反送中事件為例，支持抗爭的這群年輕人在網路上大力宣傳的影片，那感染力是很大的，他自己也有點被感動和嚇到，受到不小衝擊。

黃暐瀚提及，對於民進黨在大選中喊出，支持「下架國民黨，就是支持香港反送中」他怎麼看？連勝文相當感慨說，對於大陸內地的朋友可能因政策因素所見有限，但台灣年輕人對香港警察暴力對待示威者的行為，受到的衝擊是很大的。連勝文坦言，兩岸的問題不斷被放大，讓民進黨炒作及操作半年多，民進黨喊出的「今日香港，明日台灣」，邏輯完全就不通，也不可能發生，但黃暐瀚強調，邏輯不通反響卻非常大。

連勝文進一步指出，選戰期間，民進黨放一把火喊一句話，國民黨就要花10句話去解釋，抹紅、抹黑招式雖然很爛，但卻有奇效。另外，對於這次敗選，連勝文說，他自己也要負一大部分地責任，因為他也是輔選人員。他自己的論述確實不夠吸引有吸引力，沒有說服力。

黃暐瀚再問，「知識藍、經濟藍有歸隊嗎？」連勝文坦言，「沒有，因為最大癥結點還是高雄市長落跑的」，韓國瑜言行舉止爭議再大，知識藍經濟藍其實並不是這麼在意，最大問題還是韓的「師出無名」。

連勝文也說，他的兩位大學教授友人，觀察這次大選，如果不是韓國瑜選，換其他人來選，可能得票還會更低，因為就算換人，同樣會受到香港反送中事件衝擊，同樣會遇到同婚，難道換人選民進黨就不會窮追猛打嗎？換別人必定會遇到同樣問題，問題難道就不存在嗎？整個大環境就是這樣，風向變了之後，換人來選最多票也只會多幾萬到幾十萬票，不會改變選舉結果。

(中時電子報)