武漢肺炎疫情持續延燒，新竹馬偕醫院貼出，急診已有「疑似」但未確診案例，請大家進出醫院需戴口罩的公告。新竹馬偕醫院急診室醫師白永嘉，也特別po文呼籲，看到院方貼出提醒民眾注意事項的照片，讓他感觸良多，也懇請民眾不要心存僥倖自私心態，有任何不舒服一定要立刻就醫。。

白永嘉表示，看到這張照片心中感觸實在良多，這讓他想起SARS醫護病人家屬經歷的一切，很多人失去了親愛的家人，有的醫護失去寶貴的生命。

新竹馬偕急診室醫師白永嘉PO文呼籲大眾不要心存僥倖與自私。(翻攝急診室醫師的眼睛)

白永嘉強調，武漢肺炎已在大陸傳開，但旅遊史不能僅限於武漢，因此他要呼籲所有從大陸回台灣的朋友，可以在飛機上全程戴好口罩嗎？

身為急診室醫師的白永嘉，誠懇的呼籲民眾，千萬不要僥倖和自私，因為只要有一點心存僥倖，很有可能會害了大家。白永嘉說，如果身體有任何不舒服一定要立刻就醫，而且不能隱瞞所有的旅遊史，一點點自私和僥倖的心態，都會使身旁的家人們被傳染，更讓病毒在台灣蔓延開來。

第一線的醫療夥伴們辛苦了，所有醫護人員和民眾朋友們，讓我們一起做好防疫的工作。還有，大家一起為台灣禱告好嗎？天佑台灣！

(中時電子報)