世界排名第2的寶島羽球一姐戴資穎，目前已經印度準備於新賽季印度羽球超級聯賽登場，當地許多媒體爭相訪問她，接受《新印度快報》專訪時小戴侃侃而談，自認自己在台灣的話題性，沒有像女單世界第6的印度一姐辛度那樣，至於今年東京奧運後是否高掛球拍，小戴再次澄清還沒有定奪。

戴資穎2018賽季表現出色，包括亞運金牌，總共進帳8座冠軍、2座亞軍，2019賽季則是起伏較大，不過還是10站比賽至少有4強，也獲得3座冠軍、2座亞軍，小戴回應：「比較起來成績確實有落差，但我沒有受到太大打擊，當我踏上球場時，我只想好好享受比賽，所以我覺得每件事都很棒。」

印媒也很好奇戴資穎場上能有這麼高水準表現的動力，她分享道：「我只是個享受簡單小事情的女孩，喜歡跟家人度過快樂時光，例如我最愛的奶奶，場上我覺得自己還是會有發生基本失誤的習慣，所以多數時候我會想著如何把失誤次數降到最低。」

生涯中戴資穎拿過不少勝利，而她印象深刻的有2009年自己15歲時拿到越南公開賽亞軍，以及新加坡超級系列賽是她第一場國際賽勝利，是很特別的比賽，至於東京奧運後，小戴坦言還沒做出最後決定，要到東奧結束之後才會去想，現在只能告訴大家她想做點不一樣的是，也很想要做出對國家有貢獻的是，像是開一所學校。

(中時 )