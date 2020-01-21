國發會表示，在與政府15個機關共同努力下，2019年行動支付全面導入日常繳費、大眾運輸、觀光旅遊、校園生活及民生消費等場域，商家與民眾也普遍接受手機支付方式，大幅增加使用量。根據資策會最新統計，2019年行動支付普及率達62.2%，再創新高，為台灣推動數位轉型奠定新的里程碑。

行動支付也不再是年輕人專利，去年國內中高齡族群(46-65歲)使用率皆逾5成，其中46-55歲中年族群超過7成，成長率居各年齡層之冠。

國發會表示，過去兩年各部會積極擴大行動支付應用場域，以交通觀光為例，高鐵、機場捷運及高雄捷運在2017年率先導入，去年臺鐵完成系統建置，今年上半年淡海輕軌、北捷也將陸續上線。

此外，國發會表示，2019年民眾使用行動支付繳交水電油費、稅費等，與前一年度相比，加油站使用量增加近4倍、水電費增加3.3倍，綜所稅的繳納件數成長約1.5倍。

除了公部門加速推動外，民間業者也積極響應政策，全台超過1萬家便利商店、大型連鎖量販、餐飲等業者都已經支援行動支付。

展望2020年，國發會將持續扮演跨部會協調平台的角色，推動重點包括：加速修正電子支付機構管理條例，建立電子支付跨機構平台；擴大行動支付導入多元場域，如行政規費、醫療診所、國家公園及農夫市集等；配合電子票證加速數位化，推廣交通、觀光、校園等場域使用行動支付。

國發會主委陳美伶表示，政府推動行動支付普及已有亮眼成績單。未來政策規劃將持續從需求端出發，讓相關措施更貼近民眾生活，以加速國內行動支付普及，如期達成2025年普及率90%之目標。

(時報資訊)