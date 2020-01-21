擁有36萬人的鳳山區，是高雄人口最多的行政區。隨著高雄鐵路地下化完工營運，高雄市都發局長林裕益表示，針對鳳山區將推行3大發展方針，「軍地改造」、「文資活化」、「軌道經濟」，力求打造高雄新東區。

有營建業「南霸天」稱號的「京城建設」，深耕高雄近40載，是跨足建設、營造、飯店的企業集團。選地眼光精準，每個建案的風格獨具一格、各有春秋。無論是擁有全台唯一超長50米空中梵谷泳池「京城美術皇居」、位於漢神第一排的EPS制震豪邸「鉅誕」、或是跨國企業領袖頂尖鋼骨豪宅首選的「京城King Park」，這些高雄知名且獨特的建案，都是出於「京城建設」之手。

從建案步行5分鐘即可到達橘線大寮站與鳳山國中站。 圖/業者提供

「京城建設」過去的建案都是在市中心，近期看準鳳翔特區的發展潛力以2.7億元購入鳳山區鳳翔段1,085坪土地。不僅位鳳山新東區的增值地段，交通機能也已相當發達，步行只要5分鐘即到達鳳山國中站與大寮站，10分鐘即可串聯台1線和台25縣，四通八達。建案往北5分鐘的車程就可至工協市場，往南2分鐘即達鳳林商圈，台灣銀行、郵局、麥當勞、全聯福利中心、小北百貨，往東5分鐘即可達後庄中庄商圈，商圈與生活機能非常良好！

鄰近鳳山車站等商圈，無論是交通或是生活機能，「京城鳳翔」都有相當良好的地域優勢。 圖/業者提供

不但對面就是7,000多坪的天天公園，鳳翔特區因容積不高且有低密度、少大樓的特性，加上附近都是透天車墅，這樣的先天條件造就了「京城鳳翔」有著完美無瑕的永久棟距，吸引許多樂活與注重生活品質的族群預約賞屋，才開放預約1個禮拜，就有150組在官方粉絲團上洽詢。

目前有2~3房的規劃，採雙面採光及雙衛浴，建材上比同等級大樓用得更為奢華。衛浴採符合人體工學的德國V&B(Villeroy & Boc)的面盆和龍頭、西班牙ROCA皇家衛浴免治馬桶、日本最頂級的品牌全數日本製造的INAX衛浴組、Panasonic的冷暖風機。廚具採用大雅廚具和林內抽油煙機、瓦斯爐、洗烘碗機等。

近年來，空汙嚴重，高雄也淪陷，「京城鳳翔」不但關心居住的品質，連空氣品質也顧慮到了，每戶安裝「全熱交換器」，無須開窗，能將室內的廢氣與戶外新鮮空氣做交換，並且過濾室外的髒空氣，讓每一口呼吸都是清新的。不僅如此，全棟安裝隔音地墊，再也無須擔心音浪太強，會被鄰居抗議啦。

從2019年的買賣交易量來看，高雄市僅次於桃園市，尤其鳳山房市買氣穩定，縱使房價已坐1望2，專家更預估2020年即將破2，「京城鳳翔」卻祭出1字頭的首購宅，回饋給高雄的鄉親。現在購屋還能享有早鳥優惠價，絕對比開案價還要划算。想買房？趁現在！

禮賓專線：07-7027-555

(中時電子報)