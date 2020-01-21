國民黨前副主席郝龍斌宣布參選黨主席，日前宣布「目前沒規畫選黨主席」的藍委蔣萬安21日表示，任何人願意表達承擔的勇氣，都值得看待，但與其討論黨主席人選，關鍵核心是在未來黨的決策模式怎樣貼近民意，才是重點。

蔣萬安認為，現在這階段，任何人願意表達承擔勇氣，或對國民黨未來改革提出具體願景與看法，都值得正面看待，但與其討論黨主席人選問題，關鍵核心是在未來黨的決策模式怎樣貼近民意、快速反映外在變化，才是重點，身為黨員都希望盡一份力量幫助國民黨改造。

媒體詢問，會支持前國民黨主席朱立倫還是郝龍斌選黨主席？蔣重申，現在不管誰願意出來承擔，只要對國民黨未來改造有運作方向都非常好，要持正面態度看待，讓所有基層黨員了解具體想法，並經過黨的公平民主補選方式產生，都沒問題。

至於國民黨是否要拋棄九二共識，提出新的兩岸論述，蔣說，任何議題都可納入，不該設限溝通對話的議題，兩岸論述要重拾年輕及中間選民的認同與信任，充分與外在民意溝通，讓決策更快速貼近民意，這絕不是就單一1項因素來討論，黨未來會有一步步的規畫。

(中時 )