高雄市長韓國瑜21日沒回答記者提問，反而送橘子祝福媒體新年快樂。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，選後趨於低調，全力衝市政，對政治議題一概不回答，21日上午他出席市政會議，媒體蜂擁而上發問，只見他開始發貼著「福」字貼紙的橘子給在場記者，送上年節祝福；一名電視台女記者接連發問「對部分國民黨員要求開除黨籍，是否感覺像被清算？」他依舊面帶微笑回答「妳問題多，要吃2顆（橘子）」，引發全場笑聲，幽默化解媒體追問。

韓國瑜除了選後主動開過1次記者會，讓媒體一次「問到飽」之後，鮮少接受記者提問，過去被堵訪就發言的作法明顯轉變，但媒體仍窮追不捨，21日上午高市府市政會議，會議室外仍擠滿媒體等候，10點整一見韓國瑜現身，立刻衝上前堵訪提問。

韓國瑜早有準備，幕僚推著裝滿橘子的小推車，讓他一一發送橘子給現場記者，儘管媒體七嘴八舌提問「對郝龍斌、連勝文參選黨主席有何看法」、「國民黨員傳出要求開除你黨籍」、「是不是感覺被清算」、「苦苓堅決不道歉，何時提告？」他就是不回答。

韓國瑜嘴裡念著「高雄的媒體最辛苦了」，一邊將貼有紅底黑色「福」字貼紙的橘子送給記者，祝大家新年快樂，此時一名電視台女記者仍近身想繼續問，韓國瑜笑著說「哇，妳問題這麼多，要吃2顆」，順便再塞了1顆橘子到記者手上，引來全場大笑，連一旁的警察隨扈也忍不住笑場。

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(中時 )