鄭愷失言被罵翻。（圖／翻攝自秒拍）

趙麗穎前年10月跳過認戀，閃電與「蘭陵王」馮紹峰結婚，兩人去年生下一子「想想」，趙麗穎不久後復出，也回歸演員拍新劇《有翡》。最近趙麗穎出席活動，被鄭愷調侃當媽比當演員辛苦，所以才讓馮紹峰一人在家帶小孩，令趙麗穎變臉、面露尷尬，鄭愷因此被罵翻。

趙麗穎最近出席閱文盛典，被台上的鄭愷點名問：「想問一下麗穎，是當媽媽辛苦還是當演員辛苦？」趙麗穎露出微笑沒回答，鄭愷便虧：「肯定是覺得當媽媽辛苦」，接著說不然趙麗穎怎麼會選擇拍戲，讓馮紹峰一人顧小孩，令現場氣氛變得有些尷尬。

鄭愷後來又笑說：「讓我們把掌聲送給在家帶孩子的馮紹峰」，趙麗穎此時臉上仍擠著微笑，並跟著拍手，此畫面傳開後，網友也罵聲不斷，紛紛說：「為什麼問一位女性這種問題」、「不論怎樣，這都是在冒犯女人，男人不可以帶孩子？」、「一點都不好笑的玩笑」、「請問一個女人生了孩子就得在家相夫教子，不工作，男的就可以放飛自我，都改革開放多少年了？還有封建思想嗎，還是男權主義嗎」。

(中時電子報)