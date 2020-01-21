黑鷹失事， 前參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難，蔡英文透露，自己情緒最激動的時候是事發第一天，但身為領導人沒有悲傷的權利，也首度曝光沈一鳴母親的手寫信。

蔡英文在《新聞面對面》中，談到黑鷹失事，表示自己和沈一鳴相當熟識，經常一起開會，事發第一時間，期待他不會就這樣走掉，即使不斷收到消息，還是要求再確認，到最後確定，心情是很糟的，但必須站出來穩定情勢。

在坐車到宜蘭的路上，蔡英文想，這是一件悲傷的事情，且幾乎是國殤，所以當時就決定，所有軍事機構都降半旗表達感謝，軍人為了保衛國家，隨時都有性命危險。尤其對家屬來說，這是非常非常痛的一件事，但身為領導人，蔡英文明白，沒有把自己放在悲傷裡的權利。

另外，在《新台灣加油》專訪中，蔡英文曝光了沈一鳴母親的手寫信，「怨親平等，希望寶島讓全世界變成美麗愛心遍佈，仇恨X（不需要）」，提醒總統不管是有怨恨，還是親近的人，都應平等對待他們，這也是總長的母親在失去兒子後，要給大家的訊息。

被問到追思會上，抱著沈一鳴遺孀的時候是否有哭？蔡英文說，最激動的其實是第一天看到她的時候，因為當時沈夫人強忍悲傷，說自己很堅強，要她不要擔心，「那時候我才很激動」。

之後沈夫人發洩出來，蔡英文覺得反而是好的，所以就抱抱她，當然心情也是很激動，但沒有第一天來的強烈。蔡英文說，事發當下真的很心疼沈夫人，遇到這麼大的變故，仍是那麼堅強。

(中時電子報)