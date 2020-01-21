美陸簽署第一階段貿易協議後，市場瀰漫著樂觀氣氛，激勵美股不斷創高。不過有專家分析，因為過去政府強制貿易的成功案例有限，加上條款無強制性，美陸都可撕毀協議，預計貿易協議今年的存活率只有50%，到明年恐怕只剩25%。

CNBC報導，管理顧問公司IMA Asia董事總經理馬丁（Richard Martin）表示，根據以往政府承諾的貿易量顯示，執行成果並不好，「我們不喜歡政府到處宣揚談妥的貿易量，或是想要的價格點，這還是市場說了算。」

馬丁指出，若美陸雙方出現爭端，根據協議內容，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）可以決定大陸是否違反承諾，並施以任何他想要的懲罰，反之，大陸也可以退出協議。「由於協議不具強力的裁決效力，一旦出現問題，第一階段貿易協議可能就此終止。」他說

馬丁認為，儘管貿易協議緩解了全球經濟的不確定因素，讓公司能夠執行過去一年被擱置的商業決策，但就長期來看，許多客戶仍認為這份協議會失效。

(中時電子報)