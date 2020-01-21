15年大聯盟生涯都待在水手隊的前賽揚獎名投「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），去年球季結束後因狀況下滑離開水手，如今終於找到新東家。據大聯盟官網報導，他將加盟勇士隊，不過簽的是小聯盟合約，並獲邀參加大聯盟春訓。若能擠進40人名單，薪資將提升到100萬美元。

赫南德茲曾6次參加明星賽，2010年以13勝12敗、自責分率2.27，外加232次三振，獲選美聯賽揚獎，是史上勝投最少的賽揚獎得主，這個紀錄到2018年才被大都會隊的狄葛朗（10勝）打破。

赫南德茲在水手待了15個球季，2003年贏得「King Felix」（國王）的封號；總共拿下169勝136敗、自責分率3.42；並擠下「巨怪」藍迪強森，締造隊史最多三振紀錄2524次。

赫南德茲今年4月才滿34歲，年紀並不算太大，但受到各種傷痛影響，2017年起成績明顯下滑，去年更只有1勝8敗、自責分率6.40，以致在7年1.75億美元的合約到期後未獲水手球團續約。

此外，勇士隊先發投手群中有幾位年紀比較輕，去年球團簽下左投老將漢默斯就是要借重其經驗；如果赫南德茲能擠進先發輪值，位列第5號先發，也會有相同的效果。

(中時 )