潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之將押解回台，據爆料，代理國民黨秘書長曾銘宗曾於去年4月11日曾召集台企銀、一銀、華南銀等公股銀行放寬潤寅貸款期限，展延3個月，檢調在2個月後發動搜索，但楊、王已潛逃國外。對此，曾銘宗嚴正澄清，他請潤寅與銀行雙方各自說明，會中沒有發出正式會議紀錄，關於周刊爆料的會議結論其實是潤寅的要求，銀行當時表示要再回去評估。

曾銘宗解釋，他不認識潤寅公司負責人楊文虎夫婦，該負責人原是向立院其他立委陳情，該立委接受陳情後不了解金融實務，因而轉介陳情案請他處理。

曾銘宗表示，潤寅公司陳述，他們是出口伊朗的中小企業，多年來營運穩健，且與銀行往來正常順利，當時因美國強化對伊朗經濟制裁，導致國內銀行不敢承辦來自伊朗的匯款，已經嚴重影響潤寅正常業務，亟待協助。他說，當時也有星展銀行等外商銀行反映，顯示諸多國內中小企業面臨相同問題。

曾銘宗澄清，基於協助中小企業的困境，因而安排潤寅與往來銀行「說明」，經向銀行說明後，他認為銀行是否願意協助宜由銀行專業自主判斷，因此「並未發出任何正式會議記錄」，他強調，「假設正式會議紀錄會註記曾銘宗辦公室發文，且事後會正式發文給銀行」。

至於周刊爆料的會議紀錄中，會議結論明確記載「讓潤寅即將到期的貸款展延3個月」，曾銘宗指出，這是潤寅單方面期待與要求，當時銀行和潤寅說明雙方過去往來，並詢問潤寅面臨的問題，最後銀行說要回去再評估，他表示尊重。

媒體詢問，為何會有這份會議紀錄流出，曾銘宗說，這份被周刊爆料的會議紀錄僅供內部紀錄使用，且會議全程錄音存檔，媒體報導的相關文件，似有疑義將進一步追查了解。他感嘆，可能現在代理國民黨秘書長，被當成標靶攻擊。

曾銘宗說明，中小企業經營面臨困難，接受轉介陳情，安排與往來銀行說明，這部分屬立法委員職責之一，呼籲各界勿刻意扭曲抹黑，如有不實報導，將依法提出告訴。至於該公司涉及非法詐騙，建議檢調單位依法嚴查偵辦。

(中時 )