大貨車頭飛越分隔島。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

對向車閃避不及，迎頭撞上。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

對向車閃避不及，迎頭撞上。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

今(21)日凌晨1時許，30歲郭姓男子駕駛大貨車行經林口台61線19.4公里處時，疑不明原因自撞分隔島，車頭與車身分離，車頭更衝過分隔島滑行至對向車道，此時46歲的彭姓駕駛正好開了過來，閃避不及迎頭撞上，彭男當場被夾在車內，失去生命跡象，送醫後宣告不治。

據了解，郭男供稱當時車輛突然出現異音，隨後就失去控制撞上分隔島，車頭脫離後，便橫跨在對向車道上，過了兩分鐘後，彭男開了過來，疑因天色昏暗未注意直接撞上，造成車頭擠壓變形。

警消人員到場時，彭男被慘夾在車內，救出時已無生命跡象，經送往淡水馬偕搶救後，仍宣告不治，至於郭男則有臉部撕裂傷，意識清楚，目前仍在醫院觀察。

經酒測後，雙方皆無酒駕情形，據目擊者表示，當時彭男行經時，並沒有明顯減速狀況，但詳細事故原因，仍待警方進一步釐清，另警方也呼籲，夜間國道上車速較快，大貨車多，駕駛人務必注意周遭狀況，以免發生危險。

(中時 )