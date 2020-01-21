一個人的畢業典禮，卻很激勵人心！嘉南藥理大學創校逾50載，2007年2月產生首位資優生提前畢業以來，今年又有醫務管理系劉芝呈提前畢業，已確定錄取嘉藥醫務管理研究所、國立中正大學、中山醫學大學、高雄醫學大學等醫療資訊管理研究所的她，確定到中正大學就讀，校方為她舉行微畢典，由校長陳鴻助撥穗並頒發學士畢業證書，祝她鵬程萬里。

身為嘉藥有史以來第23名提前畢業生的劉芝呈，是在彰化員林長大的孩子，參加統測便以嘉藥醫管系為第一志願，在學期間，除了充實修習課程，並擔任系上老師教學與研究助理工作。暑假時到員林基督教醫院實習，因實習態度與實習精神獲得主管肯定，榮獲該屆優良實習生榮譽。

大一時，芝呈由學校網頁獲知保健營養系徐彰怡及環境資源管理系施佳希兩位學姐成績優秀提前畢業的資訊，生起效法學習之心，除了提早修習更多課程，也申請研究所再繼續深造，目前已確定錄取本校醫務管理研究所、國立中正大學、中山醫學大學、高雄醫學大學等醫療資訊管理研究所，師長與有榮焉，也祝福芝呈在未來的學習也能發光發熱。

嘉南藥理大學自95學年度第二學期通過實施提早畢業制度以來，至今已陸續有23位學生提前畢業。依據成績優異學生提前畢業辦法，必須在規定的修業年限屆滿前一學期或一學年修滿該系學分，且每學期學業及操行成績須80分以上，成績排名也必須在該系該年級該班前百分之五才能申請。

(中時 )