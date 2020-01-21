日前開放試營運的Sony Store信義遠百直營店今（21）日正式開幕，趁著年前的熱鬧氣氛，開幕當天同步開賣限量50份福袋，幸運粉絲有機會把最大獎大師級手機Sony Xperia 1（NT$24900）帶回家。

Sony Taiwan於全台最具購買力的百貨商圈區域再次插旗，最新直營店進駐遠東百貨信義店，Sony Store 台北遠百信義直營店超過135坪，空間規劃簡約大器，是Sony Tawian在台最大直營店點，結合專業的服務提供消費者優質體驗。台灣索尼股份有限公司總經理千葉雄三（Yuzo Chiba）指出，Sony Store信義遠百直營店有兩大經營目標，期待帶給消費者最完善體驗，此外也期待創造啟發各領域愛好者彼此交流的機會。遠東百貨股份有限公司商品本部副總經理 劉志成則指出，遠百信義A13規劃之初就是企圖在住家、工作處之愛，打造個人最愛的第三個空間，能夠長久停留帶來更好的體驗。而Sony Store信義遠百直營店的規劃與遠百信義A13的定位不謀而合，能讓品質良好優秀的產品有更好的展示體驗空間。

台灣索尼股份有限公司總經理千葉雄三（Yuzo Chiba）。（黃慧雯攝）

Sony Store信義遠百直營店店內陳設最完整的Sony影音產品陣容，包含最新BRAVIA 8K 液晶電視及OLED電視、全台首見最齊備的 α 全系列鏡頭展示吧檯 (α Lens Bar)，以360度生動造景，搭配可無線試拍的體驗，提供消費者可盡情體驗的拍攝環境；而寬敞的個人影音產品音樂試聽區，則可讓樂迷聆聽音樂感動；Sony Store台北遠百信義店更打造了專屬索粉的全新 studio 空間，未來將規劃豐富的講座及活動，讓消費者藉由各式互動體驗與服務，感受 Sony 產品在生活中帶來的改變與魅力！

為慶祝全台最大直營店熱鬧開幕，Sony Store信義遠百直營店在開幕首日推出限量50份福袋（NT$5888福袋限量20個，獎品價值NT$7500以上；NT$9888福袋限量10份，獎品價值NT$13000以上；NT$16888福袋限量20個，獎品價值超過NT$22000），最大獎可以帶走大師級手機Sony Xperia 1（NT$24900）。除此之外還有PS4遊戲主機、電視、環繞音響、藍牙耳機、運動攝影機等好禮。

歡慶 Sony Store 台北遠百信義直營店開幕，即日起推出獨家限定好禮與優惠組合，包含打卡禮（來店購物不限金額並打卡，即可獲得 Sony便條紙一份，每日限量 100 份，送完為止)。來店禮：單筆消費：滿 $3,000 送Sony 造型磁鐵組一份，限量 1,000 份，送完為止。獨家開幕禮：單筆消費：滿 $10,000 送Sony 相機造型悠遊卡一張 (限量 500 張，送完為止)。

(中時電子報)