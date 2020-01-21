癌細胞轉移是導致癌症患者死亡的主因，但癌細胞為何會由靜轉動，學界至今仍在探索中，中央研究院生物醫學科學研究所研究員周玉山、博士後研究員藍耀東研究致癌原理基因的異常表現，發現產生癌細胞轉移等系列致癌效果。研究成果於2019年12月登上國際期刊《自然通訊》，也已申請多國專利，未來將有助於發展新穎的癌症治療藥物。

周玉山在2018年透過研究，便發現大量PSPC1基因會促使癌細胞增生轉移。PSPC1可控制蛋白質於細胞核與細胞質間進出，在正常的細胞核裡，有一種酵素PTK6，它原本是會箝制住PSPC1，避免細胞癌化的「英雄」。然而，一旦PSPC1基因大量產生或發生突變，PTK6酵素便不再與PSPC1互相作用，反而會自行移動到細胞質中，並變成有致癌效果的「反派」。

周玉山研究團隊了解，PSPC1的作用機制，還不能解決癌細胞移轉的問題。因此，團隊更精準地定位出PSPC1基因與PTK6酵素作用的關鍵點，也就是「523號突變點」（Phospho-Y523-PSPC1），並藉此開發出「PSPC1抗癌抑制劑」（PSPC1-CT131）。

周玉山研究團隊從病人的肝癌組織中證實，「523號突變點」可作為生物標記，只要偵測出「523號突變點」在肝癌組織中減少，就表示PSPC1造成的致癌機制已被活化。而團隊研發的「PSPC1抗癌抑制劑」，便可有效使小鼠體內的PSPC1正常表現，進而控制致癌分子的路徑，延長肝癌小鼠的存活率。

周玉山強調，根據臨床數據統計，約有60％到70％的癌症患者，其體內PSPC1基因都有大量表現。研究團隊從10年前發現，並研究此一基因至今，終於近2年連續取得突破性進展。

周玉山表示，透過本次研究成果，未來可藉由檢測病患癌組織中「523號突變點」的表現程度，來預測腫瘤惡化的可能性。而「PSPC1抗癌抑制劑」則有對PSPC1及PTK6雙重抑制的效果，若可以用來控制腫瘤惡化與腫瘤轉移，將提升病患存活的機會，對癌症治療創造更具體的貢獻。

中研院表示，該論文第一作者為中研院博士後研究學者藍耀東。並由中研院生醫所研究員周玉山領導的團隊，感謝台北醫學大學癌症生物學與藥物研發研究所助理教授陳忻怡、癌症轉譯研究中心副研究員李雨青及中研院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華協助。研究經費由中研院及科技部計畫共同支持。

論文全文：https：／／www.nature.com／articles／s41467-019-13665-6

(旺報 )