高雄市三信高級家事商業職業學校，20日辦理僑生春節聯歡祭祖活動，化解來台就學僑生思鄉之苦並歡度春節，三信家商僑生分別來自於泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨、越南及緬甸等地，校長林岑率領師生參與僑生春節聯歡祭祖活動，發揚慎終追遠、飲水思源的情懷。

三信家商自民國105年起開始辦理僑生專班，目前校內共有495名僑生，林岑勉勵僑生們要懂得惜福與感恩的傳統文化，相信來台學到的專業技能，不論在台或回僑都能大展身手。

僑務委員會僑生處副處長陳永豐表示，配合政府新南向政策，讓選讀高職僑生專班的僑生在畢業後可直升科技大學，以半工半讀的方式完成大學學業，未來除了留在台灣發展，更有機會應徵僑居地台商所提供的工作職缺，回到家鄉工作。

春節聯歡活動一開始，由陳永豐頒發僑生學行優良奬狀、奬學金，以及僑生清寒奬學金，勉勵僑生在學習時應不畏艱難，刻苦耐勞，就能有一番成就。林岑也感謝對接科技大學、合作廠商及各產學單位，提供僑生優質學習及工作環境，致贈感謝狀表達謝意。

三信家商此次特別舉辦僑生認輔活動，讓學校師長擔任台灣的父母，與僑生相見歡，場面溫馨感人，校方也設宴同樂，並發放紅包、摸彩助興，包含僑委會、國教署、對接科技大學、合作廠商及各產學單位，均大方提供學生紅包與摸彩獎品，現場充滿春節喜樂氣氛。

參與活動的僑生紛紛表示，非常開心有這麼多人關心他們在台生活，三信家商像個大家庭，讓他們感受到家的溫暖與感動，加上紅包與抽獎活動帶動現場氣氛，讓身處異鄉的僑生，提前過了一個幸福又滿足的新年。

(中時 )