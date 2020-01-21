2020新北燈會2月7日至3月1日將在新北大都會公園登場，今年打造五大特色，除以新北十景為題主燈，並邀請日本青森睡魔與大仙市紙風船參展，今年也請來南京製燈達人參展，現場有60朵大小向日葵構成的藝術家莫內作品，還有長達25公尺的龍鳳燈與先嗇宮九龍燈，精采可期。

新北市民政局21日舉行記者會，新北市副市長謝政達表示，前兩年累積吸引超過300萬人次參訪，今年24天展期，有國寶級燈師林健兒老師親手打造的傳統花燈，更有來自日本青森睡魔與大仙市紙風船，以及2020顆新北學生與市民手繪的彩繪燈籠。

民政局長柯慶忠表示， 2020新北燈會將在2月7日晚間7點，由市長侯友宜主持點燈儀式，本次燈會五大特色「閃漾風華十景再現」、「日本睡魔搭乘紙風船閃漾新北」、「魔幻金鼠迷宮互動探險」、「心想事成彩繪燈廊燦爛爭輝」、「咖啡手作多重賞燈體驗」，其中「主燈」以烘爐地土地公、碧潭吊橋、石碇茶壺山、淡海輕軌、野柳女王頭、烏來瀑布等10大知名景點，透過林健兒精湛手藝，展現新北在地特色。

(中時 )