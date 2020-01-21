桃園詹姓男子去年與擔任航空公司座艙長的簡姓妻子談判分居及離婚，2人發生爭吵後他竟勒斃簡女還伴屍3小時，桃園地院認為詹男勒斃簡女後沒逃避且深表歉意，依家暴殺人罪輕判15年，高院維持原判決刑度，仍將詹男判處15年徒刑。可上訴。

(中時 )