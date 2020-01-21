勒斃座艙長妻 二審仍判15年 10:492020/01/21 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園詹姓男子去年與擔任航空公司座艙長的簡姓妻子談判分居及離婚，2人發生爭吵後他竟勒斃簡女還伴屍3小時，桃園地院認為詹男勒斃簡女後沒逃避且深表歉意，依家暴殺人罪輕判15年，高院維持原判決刑度，仍將詹男判處15年徒刑。可上訴。 (中時 ) #座艙長 #桃園 #二審 #深表歉意 #歉意 也許您會感興趣 推薦閱讀 32家中古車行 通過桃園市府認證 02:262020/01/17 地方新聞 黃晴雯：SOGO兩岸再拓點 桃園、重慶評估中 13:432020/01/17 財經 桃園市1萬戶獲得租屋補貼 農曆過年前將入帳 17:342020/01/17 財經 蘇迪勒風災農損補助涉圖利 竹塘公所課員無罪定讞 18:192020/01/17 社會 慶119消防節 特搜肌肉猛男熱舞超吸睛 20:542020/01/17 生活 春節走春人車多 桃園大廟景福宮替代道路看這裡 20:542020/01/17 生活 軍事院校講師槓教授「不實掛名」二審大逆轉 16:502020/01/18 社會 桃火車站前蔣公銅像無預警拆除 議員痛斥：陷鄭文燦於不義 23:172020/01/19 政治 2020年第一筆 國壽再買桃園市土地 18:512020/01/20 財經 壽險業金鼠年首筆交易 國壽斥逾4億 再買桃園土地 04:102020/01/21 金融．稅務 社會熱門新聞 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 獨》陸軍中士離奇燒死車內成焦屍 檢警封鎖調查 - 社會 活春宮男主角是他！建築小開老漢推車酒店妹 觸法又氣瘋老婆 - 社會 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 - 社會 潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎遭美逮捕押解返台 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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