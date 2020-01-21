網路家庭（8044-TW）旗下連科通訊以AI及大數據學習為主的語言學習服務Lingvist（www.lingvist.com.tw）免費版服務將於今年2月17日起全面升級為付費版服務，為營造全民英語學習風氣，Lingvist特別於升級改版前，新年前夕推出老客戶專屬「買季送年」優惠活動，回饋用戶不間斷學習第二外語，進而促進國人的國際競爭力，即日起至2020/2/16，符合老客戶資格者(即2019/11/12前於Lingvist註冊之帳號)，購買「Lingvist無限版季方案」即享999元優惠價，「季方案」再加贈「年方案」千元有找，相當於下殺2.5折的限時優惠，用戶可於15個月無限學習，每天花費不到3元就能有效提升英語能力。

Lingvist臺灣團隊自上線以來，持續利用「AI智慧演算法」、「大數據」及「個人化學習」三大技術，滿足各種符合跨領域人才學習語文需求，未來升級為付費版後，將持續優化平台功能與服務內容，如多益、商業英語、海外生活、國中小及高中必備單字等主題式英語課程，以及無限制的英語測驗挑戰區和課程魔法師等多樣化功能，提供全方位的AI人工智慧英文學習體驗。為鼓勵用戶培養英語自主學習力，Lingvist也推出「新年迎春優惠活動」，即日起至2/2止，購買年方案原價2,699元，限時特價1,999元，新的一年邀請用戶們一同充實英文，出國遊玩也能輕鬆對談。

1.【Lingvist老客戶$999「買季送年」優惠活動】僅此一次！

◆活動日期：即日起~2020/02/16◆活動資格：2019/11/12前註冊之Lingvist帳號(老客戶)

◆活動內容：符合活動資格者，於活動期間購買「Lingvist無限版季方案」特價999元(原價1,439元)，額外加贈「年方案」(原價2,699元)。(共15個月，平均每天不到3元)

◆活動方式：符合活動資格者將收到專屬之電子郵件及APP通知，內有專屬的購買連結，或可至專門的活動頁自行購買。

◆活動頁：https://www.lingvist.com.tw/blog/2020/01/16/insights_of_lingvist_part0.html

※注意事項：*將於活動結束後進行資格審核，並於2020/3/5統一發送贈獎通知信，隨信附加贈之年方案儲值序號Lingvist註冊帳號(E-mail)，若得獎者於參加活動時所填寫的Lingvist註冊帳號(E-mail)為無效帳號或無法聯繫，將視同棄權且無法取得贈品，本公司恕不再另行通知。

*本活動額外贈品年方案儲值序號，需自行至Lingvist繁中官網儲值，並於2020/3/31前儲值完畢，逾期無效。

*本活動僅適用於此活動頁面，恕不適用於Lingvist繁體中文官網線上、 app store、Google Play、全家便利商店、PChome線上購物購買Lingvist付費方案。

2.【2020年Lingvist新年迎春優惠活動】

◆活動日期：即日起~2020/02/02◆活動內容：年方案1,999元 (原價2,699元，優惠74折，平均每天不到6元)

◆活動頁：https://www.lingvist.com.tw/event/202001newyear_tc/

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