農曆春節來報到，Yahoo奇摩電商春節網購不打烊！根據超過7萬網友參與的最新Yahoo奇摩民調投票，發現近4成民眾過年會透過穿著應景亮色服裝來求喜氣，其中又以Pantone公布的2020代表色「經典藍」勝過傳統「珠光紅」，成為民眾心目中的鼠年幸運色！Yahoo奇摩購物中心更公開年前消費趨勢及網購習慣，因消費者趕年前最後一波採購，推升24h快速到貨訂單月成長2成，看好春節消費動能，於1/21至1/29推出「2020過年不打烊」，貼心提供24h快速到貨服務，加碼下單滿6筆送268元購物金，更祭出全站消費滿3,000元送300購物金；百款ㄚ虎福袋獨家組合最低下殺36折，還可抽福袋0元帶回家，單日消費滿2,000元再送虎來寶刮刮樂，App遊戲加碼天天抽最高888超贈點紅包，新春好運發發發！Yahoo奇摩超級商城即日起至1/22加碼推出「超霹靂趴」最後一波優惠，品牌服飾、時尚生活全館3折起，消費不限金額再抽Apple iPhone 11，讓消費者出遊走春時尚行頭穿上身。新春迎鼠年，Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城奉上滿滿好康福袋，陪消費者過好年！

小年夜囤零食、電玩，初五買開運內衣迎開工，Yahoo奇摩購物中心24h快速到貨不打烊！

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示：「春節商機蓬勃發酵，年前24h快速到貨訂單月數成長2成，尤以保養彩妝、汽機車用品、家用清潔三大類別成長力道最為顯著，妝扮美美好過年帶動開架美妝保養銷量翻倍成長，消費者趕在年前完成大掃除，並為年節返鄉長途車程做好萬足準備，也促動家用清潔及汽機車用品銷量成長3成。觀察過往春節期間買氣，以小年夜及大年初五買氣最旺盛，消費者趕在小年夜下單買一波零食及電玩，為連續假期囤貨；初五則以保健食品、開運內衣及保養彩妝最受歡迎，迎接開工添好運。看好年節商機，預計在24h快速到貨、過年不打烊便利服務及好康優惠促動下，今年春節檔期業績可望年成長2成。」

Yahoo奇摩購物中心小年夜(1/21)至大年初五(1/29)推出「2020過年不打烊」活動，不僅全站消費滿3,000送300購物金，更祭出百款超值ㄚ虎福袋36折起，手刀下單還有機會抽0元帶走福袋！必搶福袋如POLI超萌收納組36折好運價888元，市值破萬的agnes b手鍊福袋千元有找，送禮自用兩相宜的白蘭氏新年伴手好禮優選超值組下殺77折特價2,258元，更獨家開賣Snapware康寧冰雪奇緣超值3件組下殺63折949元！此外，在24h快速到貨專區下單滿6件商品就送268元購物金，單日消費滿2,000元再送虎來寶刮刮樂，刮出新春好運到！

過年討吉利、避禁忌，服飾、保健、居家修繕買氣暢旺

根據Yahoo奇摩新聞民調結果顯示，近4成民眾會於過年時穿著應景亮色服飾求喜氣，Pantone 2020代表色「經典藍」成為民眾治裝新選擇，而近3成民眾願意花費3千元內入手新鞋、新衣，用新氣象求好運！Yahoo奇摩超級商城攜手經典文創IP《霹靂布袋戲》推出「超霹靂趴」活動，開跑至今帶動業績成長2成。平台盤點發現「過年討吉利、避禁忌」的習俗文化牽動消費者的網購行為，過年避看醫生帶動保健食品業績月成長近6成，養精蓄銳迎接新年新挑戰；過年最怕漏財，居家修繕防漏成為守財氣的重要關鍵，使相關修繕器材業績月成長3成。Yahoo奇摩超級商城「超霹靂趴」於即日起至1/22強打品牌服飾、時尚生活全館3折起，不限消費金額即可抽Apple iPhone 11 256G，必搶鼠年應景Gap男童迪士尼印花套頭連帽衫5折特價749元，EASY SHOP傾慕美波內衣31折開運價460元，FOSSIL LOGAN多層真皮拉鍊RFID長夾將好運收入袋，財運滾滾領券折後價2,784元，居家防漏必備Flex Seal飛速防水填縫噴劑守住財氣81折好運價649元，煥然一新迎好運！

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Yahoo奇摩購物中心ＸYahoo奇摩超級商城新春必搶好運商品 ：

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