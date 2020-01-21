據104人力銀行調查，2019年終獎金平均為1.1個月，較去年減少0.01個月，其中以金融業平均年終1.64個月居冠，半導體業平均年薪總額86.6萬，則是穩坐含金量最高的產業。展望2020，有38％企業表示會調薪，平均調薪幅度3.01%。如果不是上述的幸運兒，要如何在2020年的職場上耀武揚威、平步青雲呢？

據調查，超過8成的上班族透露，自己曾透過算命來探索未來方向，因此，台灣樂天市場特別攜手星象專家辰宇力老師、與Sonia貼星話Sonia老師，兩位星象專家分析火象、土象、風象與水象星座2020的開運撇步、以及開運小物，讓消費者只要花小錢、就能賺點數回饋，更能讓一整年順遂、平安。

台灣樂天市場發現，今年起「開運」、「招財」、「招桃花」等關鍵字搜尋量較去年同期明顯激增3成，又以女性消費者居多；進一步從下單量分析，「開運小物」銷售量成長40％，顯示消費者新年希望討個好彩頭的心態相當強烈。樂天市場站上推出優惠好康，1月31日前，累積消費滿3,000即可享點數10%回饋、跨店購物最高賺15%點數，最高可賺25%點數回饋，輕鬆省荷包賺好運，下筆購物再折抵，開運好康馬上來。

辰宇力老師指出，2020年是個木星會合土星，二十年才有一次的星象，這是一個大破大立，需要「動起來」的一年，越動越能順風順水。而Sonia老師則指出，今年對各星座來說，大開運勢的小物，都是可以貼身攜帶、隨身守護的，讓具有幸運象徵的物品放在身邊、或是身上配戴，都能將美好的能量隨身攜帶，讓一整年的工作順心順手，運勢大開。

火象星座開運心法（牡羊座、獅子座、射手座）外向的火象星座，2020年開運心法更著重在「踏出舒適圈」，抓緊機會多與人交流、拜訪客戶、與同事、朋友閒聊交好，就有機會能得到意想不到的好機會、好緣份，好運跟著來。

開運小物收納包：東芝Toshiba 2.5吋硬碟收納包；Deseno漫威復仇者硬殼多功能包皮件：真皮油蠟牛皮復古單肩包、Daniel Wellinton黑面金框黑皮革精品錶。

土象星座開運心法（磨羯座、金牛座、處女座）土象星座常常精打細算、也常常忘了要分享；新的一年，一旦有了升官加薪的好事發生，絕不要吝嗇，花些小錢請客或送些小禮物給同事，職場好運、人緣將可更迅速提升。

開運小物低調奢華型飾品：日本Crossfor天使翅膀純銀項鍊、日本Akoya海水珍珠項鍊套組護唇膏系列：純欖護唇膏星際大戰限定版、三麗鷗蛋糕護唇膏護手霜組禮盒

風象星座開運心法（天秤座、水瓶座、雙子座）新的一年不要心猿意馬、三心兩意，堅定意志後勇往直前，想做的事馬上做、想買的東西馬上買，新年好運就會神速降臨。

開運小物御守／護身符：淺草寺護身符、清水寺櫻花鈴鐺護身符玩偶：角落生物絨毛玩偶、蛋黃哥錄音玩偶。

水象星座開運心法（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）：常常總是滿心想法、總有說不完的話的水象星座，常常說得多、但實際能執行到的卻很少，2020年得堅守多做少說的原則，將眼前重要的工作扎實地做好，才能讓好運滾滾來。

開運小物粉嫩小物：日本Hacica八和花護手霜、粉嫩招財貓造型保溫瓶手機周邊：美樂蒂自拍輔助燈、魔碟3荔枝皮革紋無線充電盤。

(工商 )