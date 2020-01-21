武漢肺炎竹市通報病例

臉書社團21日有網友PO出1張照片，指新竹馬偕醫院人員張貼公告，請大家入急診務必配戴口罩，一時之間在網路傳開各種消息，對此新竹市衛生局長王宗曦表示，新竹地區通報疑似肺炎病例，並非疾管署的第1例案件，且在採檢中，並非確認病例，籲民眾勿恐慌。

針對大陸武漢新冠狀病毒肺炎疫情，新竹市衛生局21日召開記者會表示，日前接獲醫院通報疑似嚴重特殊傳染性肺炎病例，均為新竹縣個案於竹市就醫，分別為已排除且出院的28歲男性及尚在隔離採檢中的47歲女性。

竹市衛生局王宗曦局長表示，此個案為47歲女性，家住新竹縣竹北市，因外派中國出差，1月中旬於大陸武漢期間發現有呼吸道症狀，返台後陸續出現發燒等呼吸道不適症狀，20日至新竹馬偕醫院就診，並由院方依規通報疾管署疑似「嚴重特殊傳染性肺炎」。

王宗曦說，衛生局已責成醫院第1時間通報、感染控制與負壓隔離，於當日將檢體專人專車送至疾病管制署昆陽檢驗室，並依據疾管署規定移請該個案居住所在地新竹縣衛生局進行疫情及接觸者調查。依據傳染病防治法，此第5類傳染病之疫情認定、發布及解除，由中央主管機關疾管署統一發布。

衛生局也呼籲若民眾收到未經證實的疫情資訊，要先查證，千萬不能隨意散播，以免觸法。依據傳染病防治法相關規定，相關觸法行為將處以新臺幣300萬元以下罰金。

衛生局也強調，竹市於1月14日即已邀集北區醫療網、疾管署北區管制中心、竹市5家急救責任醫院及消防局針對疾管署通報病例之定義、因應處置與個案治療、檢體送驗等事宜進行宣導、應變整備。

衛生局同時呼籲，民眾近期前往大陸武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，若14日內出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊。

民眾如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，可至疾病管制署全球資訊網http：／／www.cdc.gov.tw或撥打新竹市衛生局防疫專線5355130或疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

(中時 )