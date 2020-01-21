國民黨代理主席林榮德19日表示，將要求超過60歲以上的中常委，包括他自己，都要退出中常會，「青壯派」藍委蔣萬安21日表示，年齡不是問題，想法跟心態才是真正關鍵。至於是否回鍋當中常委？蔣說，要等黨中央規畫出來，才能進一步思考。

對於是否接受黨主席超過60歲，蔣重申「年齡不是問題，是思維想法跟心態，才是關鍵。」並強調，接下來黨中央要規畫，包括3月7日的黨主席改選，還有中常委的改選時程等，很多細部必須規畫出來，他才能進一步思考。

國民黨基層傳出蔣萬安與藍委江啟臣將承擔更重責任，蔣說，未來國民黨改造工程，他絕不缺席，現在大家要好好思考討論，國民黨在整個程序上怎樣完備、細緻規畫，黨中央也許設立改造委員會。

蔣認為，應吸納更多年輕人才，不該設很多框架，只要有專業、希望有發揮舞台的人才，都應廣納進國民黨，以更了解想法、進行溝通對話，讓決策論述更了解年輕人的心理，怎樣栽培年輕朋友投身公共事務，是非常重要。

至於有人將敗選責任指向黃復興黨部，蔣重申，這次敗選絕不是單一因素，應集思廣益，進行整體改造工程，過程中也要時時刻刻和外界民意對話，更符合民眾期待。

(中時 )