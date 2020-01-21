朱一龍也親自回應該網友。(圖／翻攝自微博)

武漢肺炎疫情持續升溫，目前已有15名醫務人員確認感染，還擴散到大陸多個省市和亞洲國家，一名醫生發文吐露身為一線醫生的心情，坦言「其實也很害怕」，希望偶像能幫自己加油打氣，結果真的釣出當紅男神本尊親自回應。

這名作為武漢一線醫生的網友，發長文表示接到通知「休假全取消了」，需24h隨叫隨到，雖然知道這是責任，早已有心理準備，但打電話報備不能回家過年時，聽到小朋友說「你給我們買的口罩，你也要戴好啊，不要傳染了呀，要多吃飯身體好，等你回來我們再吃一次年飯」。

這讓他聽了也忍不住淚流不止，因為這應該是爸媽自己想說的話，但借小朋友口說出來，他向自己偶像隔空喊話「朱一龍，龍哥，可不可以給我一點鼓勵呀，其實我也很害怕，但我必須裝作成熟的樣子衝在一線，給患者活下去的希望。」

而朱一龍也親自回覆「加油，辛苦了，一定要保護好自己，才能幫助更多的人。」隨著藝人親自回應，引起外界關注，不少新聞或醫學相關微博也紛紛轉發打氣。

(中時電子報)