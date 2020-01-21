根據104人力銀行(3130)統計，2019年薪水最高為半導體產業，可達86.6萬元，其次為電腦及消費性電子製造業82萬元、倉儲或運輸輔助業80.6萬元。104人力銀行總經理黃于純指出，年前線上工作數已達64.6萬個，民生消費產業為人才需求大宗，電子業利多頻傳熱度不墜，其中，AI、5G、電商、懶人宅經濟大爆發，AI相關職缺已是5年前的3.2倍。

傳統1月份屬於年度的徵才淡季，但企業搶才不鬆懈，2020年1月仍有超過3萬家企業在104人力銀行開出64.6萬個工作機會。排名第一的產業是餐飲業，需求人數9.5萬人，其次是零售業，需求人數6.2萬人；以職務來看，需求最多的也是餐飲類人員，為9.1萬人，其次為門市營業類人員，約6.4萬人。

黃于純表示，產業薪資反映過去營收、目前經營、以及未來願景，根據104《薪酬白皮書》，平均年薪最高的前十大產業，多和半導體、ICT資通訊、軟體網路、以及金融相關，其中，AI和5G題材涉及層面廣泛，半導體平均年薪86.6萬元居各產業之首。

分析104人力銀行資料庫，2014年平均每月有2468個AI相關的工作機會，截至2019年已達7926個，是五年前的3.2倍。人才需求集中於半導體、ICT資通訊產業的工程師。AI人才需求最多的產業是電腦軟體服務業，為1195人，AI人才需求最多的職務是軟體設計工程師，為2530人。

(時報資訊)