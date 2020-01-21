5G首波競標在上周告一段落，年後第二階段再戰，總得標金額高達1380.81億元，超出原先底價許多，其中3.5GHz成本每MHz人均成本是全球最貴，在歐系、亞系最新出具的報告紛紛對電信三雄前景持保守看法，認為沉重的5G標金以及較高行銷支出、手機補貼等，都將成為營運壓力，故皆調降電信三雄評等、目標價。

亞系外資表示，本次5G競標因為小型電信商出乎意料的積極出價，推動5G競標價格上漲，電信三雄總支出為1180億元，3.5GHz成本每MHz人均成本是全球最貴，高於日本以及韓國。

亞系外資指出，以電信三雄來說，本次5G標金中華電(2412)達463億元、遠傳(4904)為410億元，台灣大(3045)為306億元，這意味著中華電信在2018~2022年度的攤銷成本增加了63%，遠傳的攤銷成本增加了36%，台灣大的攤銷成本增加了31%，故重申中華電「減碼」評等，目標價由95元降至94元；台灣大維持「中立」評等，目標價維持118元；至於遠傳評等由原先的「中立」降至「減碼」，目標價由73元降至65元。

歐系外資則表示，5G時運營商將積極相互競爭，確保先發優勢，考量到較高行銷支出和手機補貼等，下修中華電、台灣大、遠傳今年和明年獲利預估，另外，也同步調降電信三雄目標價，中華電目標價由88.5元降至85元；台灣大目標價由96元降至93元；遠傳目標價由64元降至58元，評等全都是「劣於大盤表現」。

另外，中華電將在明(22)日舉辦電話法人說明會，屆時有機會獲得有關5G定價策略的更多資訊。

(時報資訊)